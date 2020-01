Varazze. Ottomila chilometri da percorrere a piedi, disegnando passo dopo passo il ‘profilo’ dell’Italia: itinerari naturalistici e paesaggi incontaminati, con lo scopo di combattere l’illegalità e l’abusivismo edilizio.

Questo il progetto ‘Disegnando l’Italia’ che vede protagonista un giovane garganico, Nazario Nesta, macellaio 27enne di San Nicandro Garganico, che si è lanciato in una personale e unica ‘impresa’: attraversare il paese, incontrare la gente e promuovere valori come la solidarietà, la legalità, il rispetto dell’ambiente.

Il suo lungo viaggio oggi è giunto nel savonese, con una tappa a Varazze, per poi proseguire nella provincia di Imperia con un’altra sosta a Sanremo.

La sua iniziativa è sostenuta da ‘Ultimi’, associazione per la legalità fondata dal prete anti-camorra don Aniello Manganiello, 7 anni fa, a Scampìa.

Il suo viaggio prevede ben 8mila km, con singole tappe giornaliere di 30 km: partito nella scorsa primavera conta di terminare il suo percorso in circa 18 mesi. Nel suo zaino, lo stretto necessario per affrontare il viaggio e un libro – la Bibbia – che Nazario, fervente credente, non abbandona mai.

Il suo cammino è raccontato tappa dopo tappa attraverso il blog ‘Disegnando l’Italia’, che raccoglie immagini e parole della sua incredibile avventura.

Il viaggio di Nazario è low cost e si fonda sulla generosità delle persone che incontra nel suo cammino. “Ho potuto toccare con mano la generosità degli italiani” ha detto.

E’ stato ribattezzato “The lone wolf”, un lupo solitario, ma lui afferma: “Questo viaggio sta cambiando la mia vita, il mio modo di vedere le cose. Da un certo punto di vista mi sento molto cresciuto, penso di essere migliorato e di essere diventato più uomo. Sto affrontando tante prove, incontro tante persone e ascolto le loro storie, ognuna speciale e particolare. Questo progetto, questo viaggio a piedi, mi sta aiutando, un percorso di crescita fondamentale per la mia vita e per continuare a seguire i miei sogni”.

“Mi sento un pò come Forrest Gump, è vero… Nel mio viaggio ho visto tante bellezze ma anche tanti scempi ambientali, cose che vorrei che cambiassero: abbiamo spiagge e litorali magnifici e a volte è davvero un peccato vedere luoghi abbandonati al degrado e alla sporcizia: per questo spero che questa mia avventura possa sensibilizzare le coscienze, le persone e le istituzioni” conclude.