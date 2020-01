Operai autostrade senza stipendi, Lunardon e Rossetti (Pd): “Toti accolga richieste sindacati”

Regione. “La Giunta regionale intervenga sul caso dei lavoratori della Secureway (ex cooperativa Sanguglielmo) che si occupano di segnaletica, presidio e rimozione dei cantieri in autostrada e che, da mesi, sono senza stipendio (tanto che gli stessi cantieri sono da tempo fermi)”.

A dichiararlo, i consiglieri regionali del Pd ligure Giovanni Lunardon e Pippo Rossetti, che hanno proseguito: “I sindacati (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti) chiedono un incontro urgente con le istituzioni locali a cui partecipino anche Autostrade per l’Italia, Pavimental, Itinera, S.A.L.T., Viagest, Lincoop, Segnaletica per l’Italia, Secureway e Sanguglielmo”.

“Obiettivo del tavolo sarà anche fare luce su quanto denunciano Cgil, Cisl e Uil e cioè che, ‘in totale silenzio e senza alcun rispetto delle clausole sociali’, due nuove società – Lincoop e Segnaletica per l’Italia – stanno effettuando a propria discrezione e senza procedura sindacale alcune assunzioni di lavoratori ex dipendenti Securaway/Sanguglielmo. La Regione, come chiariscono le stesse rappresentanze sindacali, può esercitare un ruolo fondamentale in questa vertenza”.

“Il governatore Toti, pertanto, si assuma le proprie responsabilità e incontri al più presto i rappresentanti dei lavoratori. Dopo questo tavolo ci auguriamo che venga convocata anche un riunione capigruppo richiesta dai sindacati. Come Pd riteniamo indispensabile che la Regione chieda al Prefetto di ricevere i sindacati rappresentanti dei lavoratori e tutti gli attori della vertenza, per il carattere di urgenza che la stessa ha in termini occupazionali e per la sicurezza di chi viaggia, non essendo a oggi eseguita la rimozione della segnaletica”.

“Per quanto ci riguarda abbiamo già provveduto a segnale il caso al Mit, perché anche da questo versante venga esercitato il ruolo di controllo”, hanno concluso i rappresentanti dem.