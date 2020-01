Open day alla Marina Militare: “Grande opportunità per ragazzi dai 17 ai 22 anni”

Savona. “E’ una grande opportunità quella che la marina militare offre ai giovani dai 17 ai 22 anni non compiuti”, comunica l’assessore allo sviluppo economico Maria Zunato.

“Il bando per la carriera di Ufficiale è aperto fino al 31 gennaio ed è accessibile per tutti coloro – rientranti nella fascia di età dai 17 ai 22 anni non compiuti – in possesso della cittadinanza italiana e di un diploma di scuola media superiore, conseguibile anche nell’anno in corso”.

I posti in concorso sono 114 e con l’accesso all’accademia navale, offrono 7 corsi di laurea specialistica e molteplici indirizzi professionali: un’occasione per avviare una carriera professionalizzante legata al mare.

Come comunica il corpo della marina militare, “sabato 11 gennaio l’accademia navale aprirà i cancelli consentendo la visita dell’istituto, delle attività formative, nonchè della vita all’interno”.