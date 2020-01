Online “Crisi Complessa”, il docufilm che racconta la crisi industriale del savonese

Savona. “Crisi Complessa”, il docufilm di Mimmo Lombezzi e Mario Molinari con la collaborazione di Giovanna Servettaz da oggi si può vedere integralmente online.

Come spiega Franco Zunino, presidente di Arci Savona, la decisione di rendere fruibile a tutti il documentario (un progetto di Arci Savona sostenuto da Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali e Cgil, presentato in anteprima al Nuovofilmstudio nel maggio 2019) è dovuta “agli eventi degli ultimi mesi, dal crollo del viadotto di Madonna del Monte sulla Torino-Savona alle frane sulle provinciali; eventi che moltiplicano tutti i problemi e tutte le domande poste da un territorio già definito ‘Area di crisi industriale complessa’”.

“Se l’insufficienza delle infrastrutture è chiara a tutti, è impensabile che il problema venga risolto in fretta senza una seria programmazione che coinvolga la politica locale e il governo centrale, e che deve essere avviata immediatamente al netto delle campagne elettorali”.

“Su questo è molto chiaro Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali della provincia di Savona, che introduce il filmato toccando i punti salienti di quanto avvenuto nel mondo economico savonese da maggio fino ad oggi: se alcune crisi industriali, come Piaggio Aero e Bombardier, hanno visto finalmente aprirsi spiragli positivi, il tracollo delle infrastrutture rischia di causare una frana difficilmente sanabile nell’economia del territorio”.

“Crisi Complessa” va quindi online per “ricordare a tutti coloro che hanno voce in capitolo quanto sia importante e urgente occuparsi, finalmente, della provincia di Savona e dei suoi molti guai. Perché la Liguria non è solo Genova”.

Qui il link al docufilm.

“Crisi Complessa” è un progetto di Arci Savona in collaborazione con Fondazione De Mari, Unione Industriali della provincia di Savona, la segreteria provinciale Cgil di Savona. E’ un documentario di Mimmo Lombezzi e Mario Molinari con la collaborazione di Giovanna Servettaz da un’idea di Mimmo Lombezzi. La colonna sonora originale è di Federico De Caroli (Deca).