Oltre 500 figurine: ecco il nuovo album della Associazioni Sportive Carcaresi

Carcare. E’ arrivato l’album delle Associazioni Sportive Carcaresi, che conta oltre 500 figurine.

“Questo album, – ha spiegato l’assessore allo Sport Giorgia Ugdonne, – vuole essere un omaggio alla fiorente realtà sportiva presente sul nostro territorio”.

“Tramite la casa editrice Akinda Italia è stato possibile realizzare un vero e proprio album delle figurine, come nelle vere raccolte che si fanno da sempre con le squadre del cuore. In questo caso i ‘campioni’ sono proprio gli atleti delle associazioni sportive carcaresi, che colgo l’occasione di ringraziare per la paziente collaborazione che ci ha permesso di realizzare tutte le operazioni fotografiche”.

L’album è acquistabile al costo di 3 euro presso i seguenti rivenditori carcaresi: Cartoleria Botta in via Garibaldi, Supermercato Conad in piazza Pertini, Bar Frash in via Barrili e nell’Edicola di Piazza Sapeto, presso i quali si possono trovare anche le figurine, al costo di 80 centesimi a pacchetto.

“Ci auspichiamo che questa iniziativa riesca nel duplice intento di dare il meritato risalto agli sportivi del nostro Comune, oltre che rappresentare un modo divertente di interazione tra le persone con lo scambio delle doppie, alla ricerca della propria figurina”, ha concluso l’amministratore carrarese.