Olivicoltura, a Ranzi al via un corso di coltivazione e potatura

Ranzi. L’azienda agricola “Olio Pedro”, in collaborazione con “Agriservices” e con il patrocinio della “Scuola potatura olivo” di Giorgio Pannelli, organizza un corso di coltivazione e potatura dell’olivo.

Il meeting formativo si terrà a Ranzi l’8 e il 9 febbraio e consterà di una parte teorica (presso il ristorante “Il Capanno” di Ranzi) e di una pratica (svolta nei campi dell’azienda agricola “Olio Pedro”).

Il corso è rivolto ai tecnici, agli operatori del settore e agli amanti dell’olivo. I docenti, durante gli incontri, forniranno aggiornamenti di tecnica colturale finalizzati al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione olivicola. Obiettivo del corso, in particolare, è quello di migliorare la professionalità nel settore della potatura, a partire da piante giovani (potatura di allevamento) e adulte correttamente impostate (potatura di produzione), sino a piante “scappate” in alto e/o da semplificare nella struttura scheletrica per una più economica gestione delle operazioni di potatura e raccolta (potatura di riforma).

Durante il corso, inoltre, tutte le operazioni saranno eseguite da terra (senza scale) con l’ausilio di attrezzatura telescopica, manuale o elettrica.

Di seguito il programma completo delle due giornate. Il ritrovo è previsto sabato 8 febbraio dalle ore 8 alle ore 8.30 presso il ristorante “Il Capanno” di Ranzi, situato in via Cappelletta 23, 17027, Pietra Ligure (SV) tel 019.625198. Prima giornata (8 febbraio): dalle 9 alle 12.30 lezione teorica su “Innovazione nella coltivazione dell’olivo (raccolta, gestione del terreno e della chioma, difesa); dalle 12.30 alle 14 pausa pranzo; dalle 14 alle 17.30 lezione teorico/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma. Seconda giornata (9 febbraio): dalle 9 alle 12.30 lezione teorico/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma; dalle 12.30 alle 14 pausa pranzo; dalle 14 alle 17.30 lezione teorico/pratica su potatura di allevamento/produzione/riforma; presentazione di attrezzature professionali per la potatura da terra.

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il programma in funzione delle condizioni meteo. Al termine del corso, infine, verranno rilasciati degli attestati di partecipazione validi per l’iter formativo di “Potatore Certificato della Scuola Nazionale di Potatura dell’Olivo” diretta da Giorgio Pannelli (www.scuolapotaturaolivo.it).

Le preiscrizioni al corso sono obbligatorie e saranno disponibili sino al 5 febbraio (fino ad esaurimento posti) previa telefonata ai numeri di telefono 345.0086093/019.611035 oppure inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica agriborgio@libero.it.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook di Olio Pedro (cliccando QUI) oppure consultate il sito internet www.oliopedro.it.