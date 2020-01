Spotorno. “Il Comune di Spotorno si prepara alla stagione estiva con l’obiettivo di presentare a turisti e cittadini un paese in regola con la sicurezza, bellezza e fruibilità delle strutture. In linea con questo obiettivo, sono molti i progetti messi in campo – alcuni da tempo – che stanno proseguendo senza intoppi e altri ne verranno aggiunti”, come spiegato in una nota dalla vicesindaco Marina Peluffo.

“Abbiamo già portato a termine diversi progetti, e altri lo saranno nell’anno in corso per raggiungere gli obiettivi primari della Amministrazione che sono sicurezza, bellezza e fruibilità delle strutture per cittadini e turisti”, spiega la Peluffo. “L’amministrazione sta lavorando a diversi progetti, tra cui i lavori di completamento del nuovo edificio comunale, il cui primo lotto terminerà ad inizio estate. E’ stato riaperto il cantiere per la messa in sicurezza della terrazza a mare, interrotto a causa del fallimento della precedente ditta appaltatrice e quanto prima la cittadinanza ed i turisti potranno usufruire della splendida terrazza rinnovata”.

Per quanto riguarda la passeggiata a mare del molo Sirio, rimasta danneggiata nella mareggiata di ottobre 2018, la Peluffo spiega come i lavori stiano procedendo bene: “E’ già iniziato il restyling della passeggiata a mare Sirio Lido, rimasta danneggiata dalla mareggiata del 2018. L’amministrazione intende completare l’intero tratto di sostituzione della pavimentazione e sta lavorando per reperire i finanziamenti, in maniera tale da concludere definitivamente i lavori entro fine anno”.

“Ma il comune, – come spiega la vicesindaco, – oltre che al nuovo comune e al ripristino della passeggiata sta lavorando anche nei giardini centrali. Nei giardini centrali abbiamo provveduto alla potatura degli alberi e al restauro di buona parte della pavimentazione, continuando così un progetto iniziato fin dal primo anno di mandato”.

Continua la Peluffo: “Stiamo anche mettendo in sicurezza e restaurando i marciapiedi di Viale Europa, ormai usurati dal tempo. Procediamo anche con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche, rimanendo in linea con il nostro programma. Nel centro storico invece verranno create quattro isole ecologiche in metallo verniciato a disposizione dei bidoni dei rifiuti degli esercizi commerciali”. La manutenzione straordinaria delle strade comunali costerà al comune 225.000 euro, con uno stanziamento avvenuto nel 2019. “In Primavera provvederemo al rifacimento della strada e dei marciapiedi per i tratti coinvolti come via Germania, Francia, Toscana, Belgio, Piemonte, Foce, Berninzoni, Vecchia Aurelia e viale Europa”. Soddisfazione, dunque, per la giunta Fiorini come ha voluto ricordare Marina Peluffo: “Con un’attenta programmazione in questi anni di mandato la nostra amministrazione è riuscita a trovare una soluzione ad annosi problemi, lanciando un intenso programma di rinnovamento”.