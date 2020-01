Pietra Ligure. Novità in vista per il triathlon olimpico Città di Pietra Ligure: in occasione della ventesima edizione, il 5° Nuota e Corri² con Chicchi & RarePartners del sabato pomeriggio apre anche ai partecipanti singoli in modalità swimrun, con classifica a loro dedicata.

Come sempre tutti i proventi saranno devoluti ai progetti Io corro con Chicchi e RarePartners, onlus che si occupa di malattie rare e raccoglie fondi per il progetto Run4Usher per la cura della sindrome di Usher.

Regolamento e modalità di iscrizione su http://www.triathlonpietra.com/gara-e-percorsi. Prosegue intanto la promozione per l’iscrizione al triathlon olimpico a tariffa scontata entro fine gennaio o esaurimento posti disponibili.

Ecco il programma del weekend.

Sabato 16

-10:00-19:00 registrazione e ritiro pacchi gara presso Caffè Flora, lungomare don G. Bado 12

-16:00 partenza nuota e corri² a staffetta

Domenica 17/5

-08:30-12:00 registrazione e ritiro pacchi gara presso Caffè Flora, lungomare don G. Bado 12

-10:00 apertura zona cambio

-12:00 chiusura zona cambio

-12:30 briefing tecnico

-13:00 partenza triathlon olimpico

-17:00 premiazioni e pasta party

Pacchetti per pernottamenti e soggiorni a condizioni particolarmente vantaggiose presso alcuni degli albergatori locali.