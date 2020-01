Noli, ritrovato ordigno bellico sul fondale marino

Noli. Nella giornata di lunedì 6 gennaio, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona ha ricevuto una segnalazione da parte di un sub relativa alla presenza di un oggetto metallico, di forma allungata, ad una profondità di circa 15 metri sul fondale marino antistante l’abitato di Noli, assimilabile a un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale.

La segnalazione ha fatto attivare immediatamente la Guardia Costiera, che ha subito avviato le procedure previste per l’interdizione e l’avvio della bonifica della zona, al fine di tutelare la sicurezza della navigazione marittima nella zona.

Fin da subito è stata informata la Prefettura di Savona per richiedere l’intervento del nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) della Marina Militare e dei sommozzatori della Guardia Costiera, al fine di appurare la natura dell’oggetto segnalato.

I nuclei specialisti, supportati dalle unità navali della Capitaneria di Porto di Savona, sono intervenuti nella giornata di giovedì 9 gennaio ed hanno appurato la probabile natura dell’ordigno bellico. Pertanto la Capitaneria di Porto di Savona ha immediatamente emanato l’ordinanza n. 08/2020 per l’interdizione dello specchio acqueo (pesca, navigazione, attività subacquee…) nell’area di mare oggetto del ritrovamento, in prossimità della serra sottomarina nota come “Orto di Nemo”. Questi divieti rimarranno in essere fino alla rimozione e successivo brillamento dell’ordigno, previsto per l’inizio della prossima settimana.

Gli specialisti del nucleo SDAI e dei sommozzatori della Guardia Costiera effettueranno ulteriori verifiche sui fondali della zona di mare interessata, al fine di accertare l’eventuale presenza di ulteriori ordigni, a tutela della pubblica incolumità.