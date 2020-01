Noli, incidente sull’Aurelia: persona investita e malore per il guidatore

Noli. Incidente, intorno alle 14,15, a Noli, precisamente sulla via Aurelia.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara ma, stando alle prime informazioni ricevute, pare che una persona sia stata investita da un’auto nei pressi di uno degli attraversamenti pedonali del tratto.

In seguito al sinistro, anche il guidatore ha accusato un malore. Immediata alla chiamata ai soccorsi: sul posto due ambulanze rispettivamente della croce bianca di Noli e di Spotorno.

Le condizioni dei due feriti non sono risultate particolarmente gravi: il guidatore è stato soccorso direttamente sul posto, mentre la persona investita è stata trasportata in ospedale in codice giallo.