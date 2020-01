Milleproroghe: per gli albergatori savonesi nuovi termini di adeguamento alla normativa antincendio

Savona. Rinvio al 30 giugno 2022 concesso alle strutture turistico-alberghiere presenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, quindi anche la Liguria e il savonese.

Lo stabilisce il decreto Milleproroghe varato dal Governo.

In particolare, il comma 5 dell’articolo 3 del decreto, in considerazione degli eventi calamitosi di portata straordinaria che hanno colpito alcuni territori, consente alle strutture ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data del 9 aprile 1994 (data di entrata in vigore della regola tecnica) di completare gli adeguamenti di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2022, alle seguenti condizioni: essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto 16 marzo 2012 per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio; presentare al Comando dei Vigili del Fuoco entro il 31 dicembre 2020 (qualora non sia stata già presentata) una Scia parziale.

Il decreto-legge dovrà essere presentato alla Camere per la sua conversione, che dovrà comunque avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A beneficiare della proroga saranno solo le strutture appartenenti ai Comuni inseriti nelle ordinanze relative al riconoscimento dello stato di calamità e pertanto rientranti della proroga dei termini di adeguamento antincendio.