Meteo: una Befana ancora baciata dal sole

Liguria. Qualche disturbo nuvoloso interesserà la Liguria tra oggi e domani, martedì, ma senza fenomeni come piogge o temporali. Da mercoledì ritorno a cieli sereni ovunque. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 6 gennaio, al mattino qualche nube bassa interesserà il settore centrale, mentre sugli estremi della regione i cieli saranno sereni. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità interesserà anche il ponente. Sempre soleggiato a levante. Venti deboli da sud-est. Mare mosso al primo mattino a ponente, poi poco mosso ovunque. Le temperature saranno stazionarie, comprese sulla costa tra 5 e 15 gradi, nell’interno tra -4 e 12.

Domani, martedì 7 gennaio, nuvoloso o molto nuvoloso sull’intera regione fino al primo pomeriggio, poi nubi in graduale diradamento. Venti deboli o moderati da est/sud-est, in rotazione a nord dalla sera. Mare poco mosso sotto-costa, mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve rialzo.

Mercoledì 8 gennaio cieli sereni o poco nuvolosi sull’intera regione. Temperature in rialzo nei valori massimi. Attenzione per i venti che saranno tesi da nord tra Genova e Capo Mele, deboli altrove. Mare poco mosso.