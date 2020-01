Liguria. Il nord Italia rimane preda ad una circolazione depressionaria, foriera di umide correnti oceaniche. Sulla Liguria tempo piuttosto variabile, che a tratti potrà divenire perturbato sul settore centro-orientale tra le giornate di lunedì e martedì. Temperature ancora miti per il periodo. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 26 gennaio 2020

Avvisi: Al mattino residua venti tesi da nord tra Savona e Genova.

Cielo e Fenomeni: Giornata caratterizzata da spiccata variabilità per la presenza di nubi, che risulteranno più diffuse e compatte sul settore centro-orientale, dove a tratti potrà avere luogo qualche breve sgocciolata o piovasco. Tempo migliore a ponente, con anche ampie schiarite.

Venti: Residui tesi da nord al mattino tra Savona e Genova. Si disporranno dai quadranti meridionali ovunque in giornata.

Mari: Generalmente poco mossi. Solo localmente mossi al largo.

Temperature: Pressochè stazionarie.

Costa: min +6/+10°C, max: +10/+14°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +6/+10°C.

Previsioni valide per: lunedì 27 gennaio 2020

Avvisi: In serata venti tesi/forti da sud-ovest e mari molto mossi sulla riviera di levante e al largo.

Cielo e Fenomeni: Nubi compatte sul centro-levante, con piogge via via più diffuse ed insistenti nel corso della giornata, specie sui rilievi. Quota neve attorno a 1500/1600 metri. A ponente tempo asciutto, con schiarite anche ampie.

Venti: Deboli da sud-est al mattino, ruoteranno a sud-ovest nel pomeriggio, con rinforzi in serata, specie in mare aperto.

Mari: Moto ondoso in aumento nel corso della giornata, specie a levante e al largo, dove i mari risulteranno molto mossi in serata.

Temperature: Grossomodo stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Tendenza per: martedì 28 gennaio 2020

Avvisi: Venti forti o di burrasca da ovest/sud-ovest sull’estremo levante regionale ed in mare aperto. Mari molto mossi, agitati sul medio-basso Ligure orientale/nord di Capo Corso.

Cielo e Fenomeni: Piogge diffuse tra la notte e il mattino sul centro-levante regionale, con quota neve attorno a 1600/1700 metri. Fenomeni in attenuazione in giornata, con schiarite in estensione da ponente. Venti tesi da ovest/sud-ovest, forti/burrascosi sul medio-basso Ligure orientale/nord di Capo Corso. Mari molto mossi, fino ad agitati al largo. Temperature pressochè stazionarie.