Meteo: tre giorni di cielo sereno o poco nuvoloso, vento forte da ovest

Liguria. Un fronte in transito sulle Alpi determina rinforzo dei flussi sud-occidentali nei bassi strati con conseguente aumento della nuvolosità. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 28 gennaio 2020

Avvisi: per venti da sud-ovest forti sotto costa su Imperiese e al largo. Mare agitato a levante, molto mosso altrove.

Cielo e Fenomeni: inizialmente nuvolosità diffusa sul centro-levante, qualche pioggia sul settore orientale, specie nelle zone interne. Sereno o poco nuvoloso a ponente. Nel corso della mattinata le nubi si dissolveranno lungo la costa orientale ma resteranno ancora nelle vallate interne. Nel pomeriggio cielo in gran parte sereno o al più velato, fatta eccezione qualche nube ancora presente nelle vallate più interne del settore orientale.

Venti: forti da sud-ovest sotto costa su Imperiese e al largo. Nel pomeriggio tesi anche sul Tigullio, anche se qui ruoteranno più da sud-est.

Mari: agitato al largo e a levante, molto mosso a ponente.

Temperature: stazionarie.

Costa: min +7/+10°C, max: +12/+15°C.

Interno: min +1/+5°C, max: +7/+10°C.

Previsioni valide per: mercoledì 29 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: giornata prevalentemente soleggiata con qualche innocua nube residua sull’interno del levante.

Venti: deboli e variabili sotto costa, forti da ovest sul basso Ligure.

Mari: ancora molto mosso a levante e al largo, mosso altrove.

Temperature: in aumento.

Tendenza per: giovedì 30 gennaio 2020

Avvisi: nuovamente venti da sud-ovest tesi al largo, in rotazione da sud-est sotto costa sul Tigullio.

Cielo e Fenomeni: aumento della nuvolosità con possibili piogge più probabili sul levante.