Liguria. Un cedimento barico sui bacini centro-occidentali europei consente ad infiltrazioni più umide di penetrare sulla penisola, causando annuvolamenti sparsi sulla nostra regione che andranno infittendosi nel corso della settimana.

Previsioni valide per: lunedì 13 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino nubi sparse con schiarite. Nel pomeriggio incremento della nuvolosità con cielo che andrà coprirendosi. Molto nuvoloso o coperto in serata. Non si esclude qualche breve e localizzata pioviggine di poco conto sul settore centro-orientale nottetempo.

Venti: si dispongono dai quadranti meridionali rinforzando sino a localmente moderati nel pomeriggio/sera.

Mari: da poco mossi a mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime. In lieve calo le massime.

Costa: min +6/+10°C, max: +13/+17°C.

Interno: min -5/+6°C, max: +10/+14°C.

Previsioni valide per: martedì 14 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: cielo in prevalenza nuvoloso o coperto. Sarà possibile qualche pioviggine intermittente, più probabile su centro-levante, ma con scarsi accumuli. Locali schiarite invece sull’Imperiese.

Venti: ventilazione moderata meridionale.

Mari: generalmente mossi.

Temperature: In aumento le minime. Stazionarie o in lieve calo le massime.

Tendenza per: mercoledì 15 gennaio 2020

Permane un clima umido con cielo molto nuvoloso e qualche debole piovasco intermittente a carattere locale.