Liguria. Le condizioni rimangono stabili, tuttavia nei prossimi giorni la circolazione depressionaria che staziona sulla Penisola Iberica prenderà gradualmente il sopravvento sulla vasta e tenace cintura anticiclonica che da giorni abbraccia l’Europa centro-settentrionale. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 22 gennaio 2020

Avvisi: grecale che persiste teso sul Ligure, rinforzi sul settore ovest, Capo Mele

Cielo e Fenomeni: velature ostinate su tutta la regione, la nuvolosità tenderà a risultare più compatta tra savonese e Genovesato; dalla sera parziali schiarite in particolare sul settore occidentale.

Venti: rimane teso tra est-nord-est ed est-sud-est sul Mar Ligure, rinforzi sul settore ovest ed area di Capo Mele; brezze dominanti sul centro-levante.

Mari: generalmente molto mosso al largo e lungo la Riviera di Ponente, mosso altrove.

Temperature: in aumento, specie in quota sull’Appennino.

Costa: min +7/11°C, max: +12/16°C.

Interno: min -3/+5°C, max: +6/12°C.

Previsioni valide per: giovedì 23 gennaio 2020

Avvisi: persistono venti tesi / forti di grecale sul ponente

Cielo e Fenomeni: velature o stratificazioni che inizialmente si limiteranno al settore più occidentale della regione; entro sera intensificazione della nuvolosità ad iniziare dall’imperiese.

Venti: sostenuti da grecale sul settore occidentale, rinforzi come da avviso.

Mari: molto mosso il Ligure occidentale, generalmente mosso altrove.

Temperature: in ulteriore aumento sul ponente.

Tendenza per: venerdì 24 gennaio 2020

Avvisi: tramontana in ulteriore rinforzo sul settore centrale; mare localmente agitato fuori costa.

Cielo e Fenomeni: transito di un impulso umido nella seconda parte della giornata; precipitazioni che al momento risulterebbero più diffuse sul settore centro-orientale, anche a carattere nevoso sopra i 1000-1200 (evoluzione incerta, maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti).