Liguria. Poche novità: ancora tempo stabile e per lo più soleggiato. Qualche nube in più martedì. Temperature pressochè stazionarie, su valori miti per il periodo.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 12 gennaio avremo una giornata stabile e soleggiata su tutta la regione. Tra il tardo pomeriggio e la sera qualche batuffolo di maccaia tra savonese e genovese.

Venti al mattino deboli/moderati da nord tra Savona e Genova, ruoteranno a sud ovunque in giornata. Mari al mattino poco mossi sotto-costa, mossi a largo, moto ondoso in attenuazione nel corso del dì. Temperature pressochè stazionarie: sulla costa minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 13 e 17 gradi; all’interno minime tra -5 e 6 gradi, massime tra 10 e 14 gradi.

Per domani, lunedì 13 gennaio, altra giornata di bel tempo sulla Liguria. Qualche nube bassa in serata tra Savona e Genova.

Venti deboli di direzione variabile, tendente rotazione a sud ovunque in serata. Mari generalmente poco mossi. Temperature stazionarie, fresco al mattino (con gelate nei fondovalle interni) miti di giorno.

Infine, martedì 13 gennaio nubi basse diffuse, più compatte sul settore centrale della regione. Non si esclude qualche locale piovasco.