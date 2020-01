Liguria. Non cambia il quadro barico sullo scacchiere europeo. Secondo gli esperti del Centro Limet, mentre il vortice polare continua a spingere, sulle nostre latitudini la pressione rimane livellata. Solo sull’est Europa si può notare una parvenza di inverno con temperature comunque sempre sopra alle medie del periodo anche per quelle zone.

Durante le ore notturne le nubi sono aumentate specialmente lungo le coste del centro levante ma senza precipitazioni. Le temperature minime sono aumentate rispetto ai valori di ieri. A Savona il valore minimo registrato è stato di 7,7 gradi.

Per quanto riguarda le prossime ore, nel corso della mattinata nubi piuttosto compatte saranno presenti sul centro levante ma senza precipitazioni. Nubi più rade a ponente con delle schiarite sull’imperiese, sul savonese di ponente ed in generale sui versanti padani. Nel pomeriggio dei localizzati e deboli piovaschi potranno manifestarsi sullo spezzino. Molte nubi sul resto della regione ma senza precipitazioni. Le temperature massime saranno in lieve calo con punte fino a 14 gradi lungo le coste. Ventilazione a tratti moderata dai quadranti meridionali con mare generalmente mosso, localmente molto mosso al largo.

La giornata di domani sarà ancora caratterizzata dal tempo uggioso specialmente sul centro levante con possibili pioviggini sparse, qualche schiarita sull’imperiese e sui versanti padani. Temperature sempre sopra alle medie del periodo.