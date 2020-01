Liguria. Deboli flussi umidi dai quadranti meridionali continuano ad interessare le nostre zone con nuvolosità sparsa e possibili deboli precipitazioni sparse. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 15 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino molte nubi ovunque. Delle precipitazioni di debole intensità interesseranno la zona compresa tra il savonese orientale ed il Tigullio. Tempo asciutto altrove. Nel pomeriggio le deboli precipitazioni tenderanno a concentrarsi tra Genova ed il Tigullio occidentale. Tempo sempre asciutto altrove con qualche schiarita sull’imperiese.

Venti: tra deboli e moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento nelle minime delle zone interne.

Costa: min +7/+11°C, max: +10/+14°C.

Interno: min +1/+7°C, max: +5/+11°C.

Previsioni valide per: giovedì 16 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: cielo generalmente nuvoloso un po’ ovunque ma con basso rischio di precipitazioni. Qualche schiarita in più sarà presente sul levante costiero.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.

Temperature: in calo lungo la costa tra Savona e Genova, stazionarie altrove.

Tendenza per: venerdì 17 gennaio 2020

Dopo un inizio di giornata asciutto, tempo in graduale peggioramento specialmente sul centro levante con precipitazioni sparse in serata, nevose sulle cime della Val d’Aveto.