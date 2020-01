Liguria. La nostra regione continua ad essere interessata da blandi flussi umidi meridionali soprattutto nei bassi strati. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 14 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino nuvolosità più compatta sul settore centro-orientale della regione, dove non escludiamo anche qualche debole ed isolato rovescio. Nel pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso ovunque, con qualche addensamento maggiore più probabile sempre tra Genovese e Tigullio. Ancora possibili pioviggini.

Venti: moderati dai quadranti meridionali, più tesi sul Tigullio.

Mari: generalmente mossi

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime.

Costa: min +6/+10°C, max: +11/+15°C.

Interno: min -1/+6°C, max: +8/+13°C.

Previsioni valide per: mercoledì 15 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Sarà possibile qualche pioviggine intermittente, più probabile su centro-levante.

Venti: moderati dai quadranti meridionali

Mari: mossi.

Temperature: stazionarie

Tendenza per: giovedì 16 gennaio 2020

Generalmente poco nuvoloso. Temperature in calo soprattutto tra Genovese e Savonese.