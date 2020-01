Liguria. La Liguria è ancora interessata da un flusso di aria umida che determina nubi compatte e qualche piovasco sparso; tra venerdì e sabato si prevede l’arrivo di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse anche di tipo nevoso sui rilievi.

Secondo gli esperti del Centro Limet per oggi, giovedì 16 gennaio, si prevedono al mattino molte nubi ovunque. Qualche debole pioggia o piovasco sarà possibile sul settore centrale, dal savonese orientale al Tigullio, tempo asciutto sul resto della regione. Nel pomeriggio cessazione delle precipitazioni e tendenza a schiarite a ponente, in estensione al centro della regione tra la sera e la successiva notte.

Venti deboli da nord a ponente, da sud est a levante, rotazione ovunque da nord in serata con intensità al più moderata. Mari generalmente mossi. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 10 e 14 gradi; nell’interno minime tra 1 e 7 gradi, massime tra 5 e 11 gradi.

Venerdì 17 gennaio avremo al mattino ampie schiarite sul settore centro-occidentale, nubi a levante senza conseguenze. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità su tutta la regione con piogge in intensificazione specie sul settore centro-orientale, dove tra la sera e la successiva notte si prevedono rovesci anche intensi. Nevicate nelle aree interne in media sopra i 1000 metri, ma con quota neve in calo nel corso della notte.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud-ovest con locali rinforzi in serata. Mare da mosso a molto mosso. Temperature pressoché stazionarie o in lieve calo.

Infine, sabato 18 gennaio avremo al mattino cielo molto nuvoloso sul settore centro-orientale con rovesci anche intensi sullo spezzino, ma in attenuazione. Neve nelle aree interne sopra i 700-800 metri, tempo più asciutto a ponente. In giornata attenuazione dei fenomeni su tutta la regione con qualche schiarita. Venti forti fa nord e temperature in calo.