Liguria. Campo di alta pressione ben saldo sul comparto occidentale euro-mediterraneo; sulla nostra regione solo un po’ di nuvolosità di passaggio e non troppo invadente al mattino. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: martedì 7 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: nubi in transito tra la notte e la mattinata, più organizzate tra savonese e Genovesato; ampie schiarite su tutto l’arco ligure dal pomeriggio; rimane tendenzialmente nuvoloso in mare aperto.

Venti: ciclonico fino al mattino al più moderato; teso solo verso Capo Corso da sud-ovest e ad ovest di Capo Mele da est-nord-est. Debole variabile dal pomeriggio ovunque.

Mari: mosso per onda lunga da sud-ovest in scaduta dal pomeriggio.

Temperature: in aumento sia le minime che le massime.

Costa: min +5/9°C, max: +11/14°C.

Interno: min -4/+3°C, max: +4/9°C.

Previsioni valide per: mercoledì 8 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: un debole rientro umido da est determina nuovi passaggi nuvolosi al mattino; schiarite ampie nel corso della giornata.

Venti: inizialmente a regime di brezza, più tesa da terra al primo mattino a ponente; dal pomeriggio sera, si uniforma da settentrione ovunque, intensità moderata; teso al largo e su Capo Mele.

Mari: generalmente poco mosso; mosso dalla sera al largo.

Temperature: perdono nuovamente qualche punto nell’interno, specie in quota sull’Appennino; pressoché stazionarie lato costa.

Tendenza per: giovedì 9 gennaio 2020

Aumento della nuvolosità nel corso della giornata, specie sul centro-ponente, non si escludono in serata deboli precipitazioni, al momento più probabili sul savonese di levante e Genovesato di ponente, settori costieri; libeccio in attivazione dalla sera sul Ligure moderato/teso (evoluzione da confermare in dettaglio).