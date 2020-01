Liguria. Pioggia e neve abbandonano la Liguria almeno per qualche ora e lasciano spazio a un weekend caratterizzato da bel tempo e temperature nella media. Forte vento di tramontana che si farà sentire ancora nella prima parte della giornata, in graduale attenuazione. Da lunedì nuovo passaggio perturbato. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Sabato 25 gennaio 2020.

Avvisi: Qualche nevicata nella notte sopra i 500-600 metri a ponente e 800-1000 metri a levante. Venti forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa.

Cielo e Fenomeni: Nella notte piogge su buona parte della regione, con neve sopra i 500-600 metri a ponente, 800-1000 metri a levante. In mattinata fenomeni residui tra Tigullio orientale e Spezzino con ancora qualche nevicata sopra i 1000 metri sul rispettivo Appennino; schiarite già presenti a ponente. In giornata generali condizioni di variabilità con belle schiarite a ponente e addensamenti più consistenti nelle aree interne del levante, ma senza più fenomeni.

Venti: Forti da nord al mattino nel tratto di costa tra Genova e Savona, deboli altrove. In giornata vento in graduale indebolimento, ma sempre orientato dai quadranti settentrionali.

Domenica 26 gennaio 2020. Cielo e Fenomeni: Nubi irregolari saranno presenti nel corso della giornata sull’Imperiese e sullo Spezzino, ma con basso rischio di pioggia. Più aperto il tempo altrove con prevalenza di schiarite per gran parte della giornata.

Venti: Da moderati a deboli da nord.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 27 gennaio 2020 (tendenza).