Liguria. Alta pressione oceanica in espansione verso il Mediterraneo occidentale, mentre si isola una depressione in quota tra Mediterraneo centrale e coste del Nord Africa. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 8 gennaio 2020

Avvisi: al mattino venti tesi settentrionali tra Genova e Savona.

Cielo e Fenomeni: nelle prime ore del mattino cielo sereno ovunque, fatta eccezione qualche nube addossata nelle valli più interne del Genovese e del Savonese, in dissolvimento comunque già nel corso della mattinata. Al pomeriggio cielo sereno o al più velato su tutta la regione.

Venti: tesi al mattino da nord tra Genova e Savona, più deboli altrove. Al pomeriggio ventilazione debole e di direzione variabile.

Mari: mosso al largo al mattino per onda da nord, poco mosso sottocosta. Moto ondoso in generale calo nel pomeriggio.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento

Costa: min +6/10°C, max: +12/15°C.

Interno: min -3/+3°C, max: +7/11°C.

Previsioni valide per: giovedì 9 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: qualche addensamento nuvoloso maggiore sul settore centrale, ma senza fenomeni. Sereno o poco nuvoloso altrove.

Venti: moderati dai quadranti meridionali.

Mari: poco mosso al mattino, mosso al pomeriggio.

Temperature: generalmente stazionarie.

Tendenza per: venerdì 10 gennaio 2020

Aumento della nuvolosità già dal primo mattino. Possibili precipitazioni al più moderate.