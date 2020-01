Liguria. L’alta pressione si attenuerà leggermente nei prossimi due giorni. Una debole perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di venerdì con annuvolamenti sparsi e qualche locale pioggia. Temperature sempre su valori miti di giorno.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, giovedì 9 gennaio, avremo una mattinata con cielo sereno a parte velature in transito e qualche nube bassa prima di mezzogiorno sul genovese. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità bassa su savonese orientale, genovese e levante senza precipitazioni. Ampie schiarite sull’imperiese, Alpi Liguri e Val Bormida occidentale.

Venti da deboli a moderati tra sud e sud est. Mare da poco mosso a mosso in serata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve calo lungo le coste: sulla costa minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 11 e 13 gradi; all’interno minime tra -3 e 3 gradi e massime tra 7 e 10 gradi.

Per domani, venerdì 10 gennaio, qualche piovasco sarà possibile specie tra il pomeriggio e la serata sul settore centro-orientale della regione; tempo asciutto a ponente con belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri e Bormida occidentale.

Venti deboli o moderati da sud-ovest. Mare generalmente mosso. Temperature minime in aumento, stazionarie o in contenuto calo le massime a levante.

Infine, sabato 11 gennaio avremo residui addensamenti a levante al mattino, in attenuazione, poi bel tempo ovunque. Rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali, temperature in calo nelle zone interne, in aumento lungo le coste.