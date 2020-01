Liguria. Continua la fase anticiclonica sulle nostre zone. Da giovedì, però, infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota determineranno un generale aumento della nuvolosità con possibili deboli precipitazioni associate.

Previsioni valide per: mercoledì 1 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, con al più qualche passaggio innocuo di velature.

Venti: deboli e di direzione variabile

Mari: poco mosso

Temperature: in leggero aumento le massime.

Costa: min +3/+7°C, max: +13/+17°C.

Interno: min -5/+3°C, max: +8/+12°C.

Previsioni valide per: giovedì 2 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: graduale aumento della nuvolosità su gran parte della regione senza fenomeni significativi.

Venti: Inizialmente moderati dai quadranti settentrionali. In rotazione a sud nel corso della giornata.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: in calo le massime nelle zone interne.

Tendenza per: venerdì 3 gennaio 2020

Copertura nuvolosa più compatta sul centro-levante dove non escludiamo qualche debole ed isolato scroscio di pioggia. Maggiori schiarite sull’estremo ponente.