Liguria. Una rapida perturbazione interesserà la Liguria nella giornata di oggi, sono attesi cieli nuvolosi ma poche piogge. Da sabato ritorno del sole.

Previsioni valide per: venerdì 10 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo generalmente nuvoloso sul centro-levante con delle deboli precipitazioni intermittenti che potranno interessare il Genovesato orientale e il Tigullio. Sereno o poco nuvoloso a ponente.

Nel corso del pomeriggio rapido aumento della nuvolosità anche sul ponente, ma in un contesto asciutto; mentre il settore centro-orientale sarà interessato da deboli piogge intermittenti.

Venti: deboli o moderati da sud-ovest, solo temporaneamente da sud-est sullo Spezzino in mattinata.

Mari: al mattino mosso, in successivo calo fino a poco mosso.

Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo.

Costa: min +7/11°C, max: +11/13°C.

Interno: min -3/+5°C, max: +7/10°C.

Previsioni valide per: sabato 11 gennaio 2020

Cielo e Fenomeni: residua nuvolosità in mattinata sul levante. Sereno ovunque nel pomeriggio.

Venti: moderati da nord sul centro-ponente, deboli a levante.

Mari: poco mosso.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve rialzo.

Tendenza per: domenica 12 gennaio 2020

Giornata soleggiata sull’intera regione. Temperature in calo. Ventilazione debole settentrionale, mare poco mosso.