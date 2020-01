Liguria. L’alta pressione che ci sta interessando subirà un piccolo cedimento tra venerdì e sabato, quando è atteso il transito di una debole perturbazione sulla Liguria. Sarà possibile qualche pioggia e un po’ di neve sui rilievi.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 23 gennaio avremo al mattino nuvolosità in prevalenza medio-alta a ponente e su parte del settore centrale, velature sottili o cielo completamente sereno a levante. In giornata parziale estensione delle nubi alte o velature anche sul levante con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Maggiori addensamenti sempre medio-alti a ponente, senza precipitazioni.

Venti moderati da nord tra Genova e Capo Mele lato costa, deboli variabili sul resto della regione con tendenza a provenire da sud-est al largo in serata. Mare stirato sotto costa sul settore centro-orientale, mosso al largo e su estremo imperiese. Temperature minime in aumento, massime in contenuto calo tra Savona e Genova, stazionarie altrove: sulla costa minime tra 8 e 11 gradi, massime tra 11 e 17 gradi; all’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 8 e 12 gradi.

Per venerdì 24 gennaio tempo in peggioramento nel corso della giornata. Piogge deboli o moderate ad iniziare da ponente a metà giornata, in estensione a tutta la regione tra il pomeriggio, la sera e la successiva notte. Quota neve sui 600-800 metri a ponente, 1000-1200 metri a levante (nevicate comunque di debole entità).

Venti forti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da est a levante in rotazione a nord-est in serata. Mare da poco mosso a mosso sotto costa, molto mosso al largo. Temperature in diminuzione.

Per sabato 25 gennaio avremo ultime precipitazioni al mattino sul settore orientale, in attenuazione. Successive condizioni di variabilità su tutta la regione nel pomeriggio, senza più fenomeni. Venti tesi settentrionali, temperature stazionarie.