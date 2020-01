Mattone, rimane stabile il mercato dei box e dei posti auto

Regione. Rimane stabile, almeno nelle grandi città, il mercato dei box e dei posti auto nel 2019. Analizzando i dati si nota come il mercato dei box sia cresciuto dello 0,10%, e come quello dei posti auto sia calato dello 0,40%. Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, con un più 7,6% a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Bologna, Milano e Firenze sono le realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance. Le quotazioni più elevate, come sempre, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è sempre molto bassa.

A riportare questi dati è Tecnocasa, che spiega: “L’analisi delle informazioni raccolte tra le nostre agenzie affiliate ci dice che, nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale”.

Infine, Tecnocasa riporta come la maggior parte delle persone abbia acquistato un box per investimento e non per uso personale: “Tra coloro che hanno acquistato il box, il 51,6% lo ha fatto per investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione”.