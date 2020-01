Finale Ligure. A Grosseto si è svolta prima fase del campionato italiano di società di marcia, valida anche per alcune categorie per l’assegnazione del titolo nazionale.

Mattia Braggio, marciatore di Finale Ligure cresciuto nel vivaio dell’Atletica Ceriale San Giorgio, era in gara con la canotta del Città di Genova, seguito dal tecnico Emidio Orfanelli.

Braggio era all’esordio nella nuova categoria Promesse ed ha portato a casa un’eccellente risultato. Mattia si è classificato secondo assoluto nella 20 chilometri fermando il cronometro a 1 ora 31’07”, ben sei minuti in meno rispetto al tempo realizzato lo scorso anno, giungendo a soli 23″ dal vincitore.

Ha così realizzato il nuovo primato personale, conquistando alla prima uscita il minimo A per i campionati italiani assoluti.

In gara a Grosseto, tra le Allieve nella 10 chilometri, c’erano altre tre atlete cresciute nel Ceriale ed ora passate al Città di Genova: Veronica Parodi, 24ª al traguardo in 59’29”, Elisa Braggio, classificatasi 36ª in 1h03’25”, e Sara Buffa, giunta 42ª in 1h06’34”.