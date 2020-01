Maltempo, altri 77 milioni per la Liguria. Niero (Pd): “Lavoro serio e attenzione al territorio”

Regione. Ha espresso grande soddisfazione il referente del gruppo Pd in Provincia e sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero per i nuovi finanziamenti sbloccati dal Governo per l’emergenza maltempo in Liguria e annunciati in mattinata dall’onorevole “dem” Franco Vazio.

“Vorrei sottolineare l’attenzione che c’è stata da parte nostra su questa problematica, – ha spiegato Niero. – Essere riuscita a stanziare e coprire tutte le somme urgenze è un grande passo avanti verso i territori e le realtà locali”.

“Come al solito, purtroppo, abbiamo dovuto assistere ad un po’ troppa polemica di stampo politico da parte di altri, che non ci è piaciuta. Ma, nonostante questo, abbiamo pensato a lavorare su questa tematica di vitale importanza per la Liguria, presa a cuore da tutti i referenti del Governo sul territorio”.

“Non posso, dunque, che ringraziare tutti, in primis l’onorevole Vazio, che ha fatto da vero e proprio anello di congiunzione con il Governo. Come referente del gruppo Pd in Provincia e come sindaco esprimo soddisfazione. ‘No’ alle polemiche per badare al sodo: questo è il nostro modo di lavorare”, ha concluso Niero.