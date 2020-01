Savona. L’anno sportivo 2019 si è chiuso con il Mallare in vetta alla classifica del campionato di Seconda Categoria, girone B, imbattuto (sette vittorie e due pareggi, ventisette goal fatti, dodici subiti) e con un punto di vantaggio sulla Vadese.

Gran parte del merito di questa ottima prima parte del torneo è del mister savonese Massimiliano Ghione, che dopo la parentesi con il Celle (portato in Promozione) prova a ripetere l’exploit alla guida del team valbormidese.

“Il segreto della nostra squadra è rappresentato dal gruppo – parte deciso mister Ghione – ricco di qualità umane al di sopra della media, giocatori come Di Mare, Briano, Stefan hanno alzato la qualità tecnica della compagine, ma ripeto lo spirito dello spogliatoio è qualcosa di unico... è un piacere ed un onore allenarlo”.

“La sosta per le festività natalizie e di fine anno capita a fagiolo – continua Ghione – ci permette di rifiatare, perchè negli ultimi tempi abbiamo subito qualche infortunio di troppo e di conseguenza non ho potuto avere a disposizione tutto l’organico”.

” Con l’inizio dell’anno nuovo riprenderemo al allenarci per preparare al meglio le due ultime gare del girone di andata con Vadese e Nolese”.

“Ad agosto mi è stato chiesto di provare a salire in Prima – conclude il tecnico – la dirigenza è attenta, presente, la Seconda Categoria sta stretta ad una società come la nostra, sono stato esaudito in ogni richiesta che avevo presentato, di conseguenza vogliamo provare a centrare l’obiettivo, sperando di arrivare primi alla meta”.