Lutto nel volontariato, Borgio Verezzi piange la scomparsa di Franca Statore

Borgio Verezzi. Lutto nel volontariato e alla Società Mutuo Soccorso “Concordia” di Borgio Verezzi per la scomparsa di Franca Statore, storica esponente dell’associazione verezzina e attuale consigliera, moglie del vice presidente Giuseppe Martini.

Colonna portante della Società Mutuo Soccorso è stata protagonista di innumerevoli iniziative ed eventi nel corso di tanti anni. Sempre in prima linea nel sociale, con passione e impegno.

“Ciao Franca, il tuo entusiasmo ed il tuo attaccamento alla Società ci hanno sempre motivato. Possano i tuoi insegnamenti guidarci per gli anni a venire, ora non resta che dirti GRAZIE” è il messaggio della Società Mutuo Soccorso “Concordia” appresa la notizia della sua scomparsa.

Franca Statore è mancata all’età di 71 anni alla clinica “Rossello” di Savona, dove si trovava ricoverata: oltre al marito Giuseppe, lascia i figli, le nuore e gli adorati nipoti.

La salma è arrivata in mattinata nella sua abitazione in via Nazario Sauro a Borgio Verezzi, dove alle ore 19.00 sarà recitato il Santo Rosario.

I funerali avranno luogo domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 15.00, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Verezzi: per volontà della famiglia niente fiori, ma eventuali offerte alla Croce Bianca di Borgio Verezzi.

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata lunedì 20 gennaio, alle ore 18.00, nella chiesa Gesù Redentore a Borgio Verezzi.

Cordoglio e commozione sono state espresse dalle associazioni cittadine che hanno lavorato e operato con Franca nel corso degl’anni, un lutto che ha scosso l’intera comunità di Borgio Verezzi.