Lutto ad Albenga: è mancato Piero “Eugenio” Guazzo, figura storica del ristorante “Puppo” 

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Piero “Eugenio” Guazzo, 79 anni, figura storica del ristorante “Puppo” nel centro storico albenganese. Lascia la moglie Carla, la figlia Elena con il marito Sergio, la cognata Maria, la nipote Enrica con Alessandro.

Il rosario sarà recitato domani (domenica 12 gennaio), alle 18,30, presso la camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

I funerali saranno celebrati lunedì 13 gennaio, alle 15, nella cattedrale San Michele di Albenga. Dopo la cerimonia, la salma di Guazzo partirà per l’ultimo viaggio verso il tempio crematorio.

A lui hanno dedicato un commosso messaggio di ricordo i Fieui di Caruggi: “Originario di Casale Monferrato era venuto a fare il militare ad Albenga e qui, come tanti, si era innamorato. Frequentatore di Puppo farinata aveva conosciuto Carla figlia dei titolari e l’aveva sposata. Da allora divenne albenganese a tutti gli effetti”.

“Un buon albenganese e per molti anni un valido preparatore di farinate, degno erede di suo suocero. Un abbraccio da tutti noi Fieui di Caruggi alla moglie Carla, alla figlia Elena, alla cognata Maria e a tutti i parenti”.

“Negli ultimi anni era molto impegnato in attività sociali e a beneficio del prossimo. In particolare collaborava con l’Oftal per l’organizzazione dei pellegrinaggi a Lourdes”.