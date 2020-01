Lutto a Savona, morto a 82 anni il “cavaliere calzolaio” Pino De Marsico

Savona. Si è spento all’età di 82 anni Giuseppe De Marsico, per tutti Pino, da alcuni chiamato anche il “cavaliere calzolaio”. Per decenni è stato il titolare del negozio “La velocissima” di via Luigi Corsi.

L’uomo, originario di Matera ma savonese d’adozione ormai da quasi 60 anni, è mancato all’ospedale San Paolo di Savona in seguito a una crisi respiratoria.

Molti in queste ore lo ricordano come “una persona gentilissima” e “speciale”, nonché una figura storica per intere generazioni cresciute nella zona di via Luigi Corsi. Lascia la moglie Rita e la figlia Cristina.