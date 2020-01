Luminosa Bogliolo, esordio sprint sui 60 metri

Alassio. Debutto stagionale sprint dell’ostacolista Luminosa Bogliolo. Nella decima edizione del meeting nazionale Calvesi Sprint & Hurdles, ad Aosta, la 24enne delle Fiamme Oro apre la stagione indoor con un test nei 60 metri piani e si migliora due volte: 7″56 in batteria e 7″54 in finale, dove però si piazza al secondo posto, per un progresso complessivo di tredici centesimi.

Successo alla ventenne Chiara Melon (Atletica Brescia 1950 Ispa Group), campionessa tricolore under 23, che in 7″50 ritocca il personale di 7″53 stabilito un anno fa.

Nel 2019 Bogliolo è stata protagonista in maglia azzurra sui 100 ostacoli, con le vittorie alle Universiadi di Napoli e agli Europei a squadre di Bydgoszcz, diventando la seconda italiana di sempre.