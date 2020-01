Loano, pressing della minoranza su treni, cittadinanza onoraria a Liliana Segre e plastic free

I capigruppo di minoranza a Loano, Roberto Franco e Paolo Gervasi, hanno presentato una interrogazione urgente con la richiesta di discutere di precedenti mozioni e interrogazioni non ancora inserite all’ordine del giorno del Consiglio comunale.

Diversi gli argomenti sollecitati dai due esponenti di opposizione: stato di avanzamento e tempistiche relative all’acquisto e installazione del gioco inclusivo finanziato con il contributo dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di minoranza in carica e precedenti; eventuali azioni intraprese (con allegata documentazione da mettere a disposizione dei consiglieri richiedenti) e relativi riscontri, con particolare riferimento alla possibilità di aumentare le fermate di alcuni intercity nella stazione di Loano, come da nostra mozione presentata in data 21/11/2019 con Prot.n.43671, nonché dell’installazione di telecamere di videosorveglianza nel parcheggio a pagamento retrostante la stessa stazione.

E ancora: lo stato di avanzamento della procedura relativa al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre, come da impegno assunto mediante approvazione della mozione da noi presentata in data 14/11/2019 con Prot.n.42577 ed approvata nella seduta consiliare del 29/11/2019; stato di attuazione della mozione “Plastic free” presentata in data 7/06/2019 con Prot.n.21191 ed approvata nella seduta consiliare del 31/07/2019, con particolare riferimento alla eventuale campagna di sensibilizzazione per sollecitare gli organizzatori delle sagre all’utilizzo, già a partire da quest’anno, di stoviglie compostabili, ad attuare la raccolta differenziata durante gli eventi.

Infine: lo stato di avanzamento delle procedure relative all’istituzione di un organismo consultivo denominato “Consulta dei ragazzi e delle ragazze” come da mozione presentata in data 11/06/2019 con Prot.n.21509 ed approvata nella seduta consiliare del 25/06/2019.