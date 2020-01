Loano, PD: “Utile variante dei Meceti, ma occorre un altro intervento per migliorare la viabilità”

Loano. “Occorre integrare la viabilità esistente con quella nuova evitando pericolosi intoppi che creerebbero malcontento e riduzione di efficienza viaria”. Lo comunicano i consiglieri del gruppo minoranza PD del Comune di Loano.

“La variante dei Meceti è un opera utile alla viabilità loanese, la quale assume il significato di risposta non solo alla zona artigianale ma all’entroterra che porta a Verzi a Castagnabanca che è sicuramente utile per rivitalizzare questi territori che da una visione prospettica di chi transita sulla nuova strada apprezza” affermano i consiglieri del PD Roberto Franco e Giulia Tassara.

L’intervento proposto riguarda “l’ingresso di via Matteotti in tornante in discesa che limita l’accesso a mezzi che fino a qualche giorno fa erano di facile accesso, oltre a elemento di pericolosità viaria sul ponte del nimbalto al quale occorrerebbe una sistemazione adeguata per la mole di traffico che deve sopportare”.