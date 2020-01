Loano. Questo pomeriggio il vice sindaco di Loano, Luca Lettieri, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale alla famiglia Rovella Rossella, che da 50 anni gestisce la storica macelleria “Da Claudio” di via Garibaldi 127.

Ad avviare l’attività, nel 1970, è stato Gianni Rovella insieme alla moglie Ivana Rossella. Alla scomparsa di Gianni l’attività è stata presa in mano dal figlio Claudio e dai fratelli. Nel corso del tempo accanto all’attività di macelleria si sono aggiunte quelle di salumeria e gastronomia.

“La macelleria ‘Da Claudio’ propone prodotti di grande qualità e piatti davvero eccellenti – spiegano il sindaco Luigi Pignocca ed il vice sindaco Luca Lettieri – Negli anni tanti clienti sono diventati amici della famiglia e questa bottega storica si è trasformata anche in punto di ritrovo per tanti loanesi. Come amministrazione siamo molto lieti che la famiglia Rovella Rossella abbia tagliato questo importante traguardo. Auguriamo lor molti altri anni di lavoro e fortuna”.