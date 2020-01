Loano, al via il corso di formazione per nuovi volontari della Croce Rossa

Loano. Mercoledì 8 gennaio alle 20 presso la sala parrocchiale dei Frati Cappuccini di via dei Gazzi a Loano avrà inizio il corso di formazione per nuovi volontari organizzato dal comitato loanese della Croce Rossa Italiana, un momento di formazione di base per diventare volontario dell’”Italia che aiuta”.

“Nell’immaginario collettivo Croce Rossa significa ambulanze e servizi sanitari ma in realtà Croce Rossa è molto, molto di più – spiegano dalla Cri – I servizi sanitari sono solo una parte degli incarichi che ogni giorno svolgono i nostri volontari. Attività per i giovani e giovanissimi, interventi sul territorio in favore di persone con vulnerabilità sociali ed economiche, risposta alle emergenze ambientali, soccorso in ambiente impervio ed ostile, diritto internazionale umanitario, primo soccorso: sono alcuni degli ambiti in cui il volontario può a mettere a disposizione le proprie peculiarità e i propri talenti in un ambiente dinamico e coinvolgente”.

Il corso d’accesso, che si svolge la sera, ha una durata di 26 ore e mira a dare le competenze di base dell’infinito mondo di Croce Rossa e delle sue molteplici attività. Alla fine del corso, una volta superato un esame, i partecipanti diventeranno volontari a tutti gli effetti.

“Dedicare un poco del proprio tempo a persone in difficoltà non è un regalo che facciamo agli altri ma un momento di crescita personale”, concludono dalla Cri di Loano.

Per iscrizioni ed informazioni è possibile contattare il numero 345.45.44.512, inviare una mail a loano@cri.it o visitare il sito www.gaia.cri.it o criloano.it