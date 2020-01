Lite in strada a Borghetto, uomo ferisce il “rivale in amore” con un coltello

Borghetto Santo Spirito. C’è probabilmente la gelosia all’origine della discussione (trasformatasi poi in una violenta lite e terminata con il ferimento di uno dei due contendenti) avvenuta questa mattina in una traversa di via Ponti a Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto accertato, pochi minuti prima delle 10 due uomini (di origine straniera e rivali in amore) hanno avuto un acceso diverbio per “ragioni sentimentali” in strada in via Firenze. A culmine della lite, uno dei due avrebbe tirato fuori un coltello con il quale avrebbe ferite leggermente l’altro ad una gamba.

Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno subito chiamato il 112 e così sul posto sono giunti immediatamente i volontari della croce rossa di Loano, che hanno trasportato il ferito in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul luogo dell’aggressione sono prontamente arrivati anche i carabinieri della vicina stazione borghettina, che sono già al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.