Liguria for Yachting e “Assaggia la Liguria” al Boot di Dusseldorf: la Liguria presenta 2400 posti barca e i prodotti DOP

Liguria. Al salone nautico a Dusseldorf da oggi va in scena l’alleanza tra il network dei porti liguri e la rete dei prodotti dei prodotti agricoli DOP del nostro territorio.

A Boot 2020 cinque strutture turistiche d’eccellenza (Marina di Loano, Marina Genova, Marina Porto Antico, Marina Molo Vecchio e Porto Lotti) portano al centro dell’Europa i loro 2.400 posti barca con Liguria for Yachting.

E nello stand (grazie ad “Assaggia la Liguria”, la kermesse ufficiale dei prodotti agricoli a denominazione d’origine del nostro territorio) si racconteranno i tre sapori simbolo della nostra terra: Basilico Genovese D.O.P, Olio DOP Riviera Ligure e vini DOP liguri.

Nello spazio di Liguria for Yacthing saranno infatti proposti show e laboratori-degustazione nonché un Infopoint di approfondimento, degustazione e animazione.

Per tre giorni i visitatori (insieme alle proposte dedicate per i diportisti come la Pass-Port Experience che offre una crociera nella riviera ligure con accoglienza e servizi ‘first class’ e condizioni particolari di ormeggio nelle cinque marine che fanno parte del network) avranno la possibilità di scoprire il mito della preparazione del pesto al mortaio con Basilico Genovese DOP, seguire la degustazione guidata dell’Olio DOP Riviera Ligure nelle sue tre menzioni geografiche e dei vini liguri DOP, approfondendo i migliori accostamenti e utilizzi in cucina.

Ecco il programma degli eventi

Giovedì 23/01

ore 14,00: LAB – Scoperta e degustazione dei vini liguri DOP e IGP

Ore 16,30: ASSAGGIA LA LIGURIA SHOW – Basilico Genovese DOP, Olio DOP Riviera Ligure e vini liguri DOP in scena: dal mito della preparazione del pesto al mortaio alla scoperta e degustazione, per conoscerne storia e segreti delle nostre eccellenze e guidare gli abbinamenti in cucina.

Venerdì 24/01

ore 11,00: LAB – Scoperta e degustazione dell’olio DOP Riviera Ligure

ore 14,00: LAB – Basilico Genovese DOP e pesto al mortaio

Sabato 25/01

ore 11,00: LAB – Basilico Genovese DOP e pesto al mortaio

ore 14,00: LAB – Scoperta e degustazione dell’olio DOP Riviera Ligure

Ore 16,30: LAB – Scoperta e degustazione dei vini liguri DOP e IGP