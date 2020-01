Alassio. E’ la vecchia gloria della Sampdoria Moreno Mannini il vincitore della quinta edizione “Footgolf in spiaggia” – “12 buche X 12 befane” che si è svolta a ponente e a levante del molo Bestoso di Alassio. Al secondo posto si è piazzato Ivano Bordon, ex campione del mondo nel 1982 che era stato in ritiro proprio ad Alassio prima dei Mondiali di calcio in Spagna. Sul terzo gradino del podio si è classificato Angelo Bonfrisco, ex arbitro di calcio.

Un premio speciale è stato assegnato a Paolo Monelli, mentre per il “Galup che rigore” ha vinto il Diablo Claudio Chiappucci che ha battuto Luigi Gualco, ex stella della Cremonose e Evaristo Beccalossi.

La manifestazione goliardico-sportiva è stata come sempre a scopo benefico a favore della Fondazione AIRC con la partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano, di personaggi della Tv e del giornalismo, che si sono sfidati sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e dovranno con un calcio dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili… Da qui il “Footgolf in spiaggia”.

E’ stato allestito un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane. A contendersi il primo posto c’erano Evaristo Beccalossi, Nazzareno Canuti, Alessandro Scanziani, Paolo Monelli, Moreno Mannini, Luigi Gualco, Amedeo Di Latte, gli outsider, il ciclista Claudio Chiappucci vincitore dell’edizione 2018, il campione del mondo di kickboxing al “War Hyères Fight” (categoria 78kg) l’alassino Stefano Fanelli, il procuratore calcistico Roberto La Florio, il mitico “Baffo Roberto da Crema”, il cantautore Vittorio De Scalzi (la storia dei New Trolls), il “Mental Coach” Gian Luigi Sarzano, Luca Galtieri e tanti Campioni Italiani di FootGolf (Lega Nazionale FootGolf, FootGolf Motta Treviso, FootGolf Liguria, Associazione Italiana FootGolf). A presentare la manifestazione è stato Marco Dottore con l’animazione musicale di Enzo Dj.

Calcio d’inizio alle 11 prima buca Bagni Molo/Molo Bestoso. Lungo il campo gara (più di 300 mt.) sono state allestite postazioni A.I.R.C. con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi a sostegno della ricerca.