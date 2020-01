Savona. Non sono bastati il freddo e qualche goccia di pioggia a fermare il “Salto delle Sardine Savonesi”, che hanno già “invaso” moltissime altre piazze italiane, e che si sono ritrovate questa sera, per la seconda volta, a Savona.

Circa 400 i presenti. Età media dei partecipanti apparentemente più alta, ma numeri inferiori rispetto a quelli del primo ritrovo in piazza del Brandale, avvenuto lo scorso 4 dicembre, probabilmente proprio per via delle condizioni atmosferiche.

di 13 Galleria fotografica Le Sardine "invadono" piazza Sisto a Savona









Il secondo flash mob, volutamente incentrato sulle letture e sulla musica, tra ombrelli e sardine variopinte, è iniziato in piazza Sisto IV, intorno alle 19.

Mentre altri partecipanti stanno giungendo proprio in questi minuti, ospiti del nuovo evento sono: Franca Ferrando, presidente ISREC Savona, il giornalista Mimmo Lombezzi, l’attore e insegnante Jacopo Marchisio e l’attore Matteo Barcella. La musica, invece, a cura di Vale & Max. Ospiti speciali, direttamente da Pavia, dopo la tappa sul palco di Bologna, I MaLaVoglia.