Lavori sulla A26 per le barriere antirumore, chiusura notturna dell’allacciamento con la A10

Liguria. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previste in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova.

Pertanto, chi è diretto verso Genova, verrà deviato obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona, verso Savona e potrà uscire alla stazione di Arenzano, per poi rientrare dalla stessa e proseguire sulla A10, verso Genova.

Si tratta di uno dei tanti interventi che Autostrade per l’Italia sta effettuando per sostituire le barriere antirumore basculanti considerate fuorilegge in base alla normativa europea. In queste settimane sono molte le chiusure notturne di tratte come la A10, la A12, la A7 e la A26.