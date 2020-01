E’ da diverse settimane che l’area cani di Vado Ligure che sono solita frequentare con il mio amico a 4 zampe, quella che sorge dietro alla nuova Coop per intenderci, è a dir poco pericolosa per i pelosi. Sotto la tettoia e, più in generale, per tutta l’area, ho trovato e continuo a trovare bottiglie di vetro rotte. Inutile dire come questi pezzi di vetro possano essere molto pericolosi per i cani, che potrebbero calpestarne uno senza accorgersene e farsi male.

Assodato il fatto che il responsabile maggiore è l’inciviltà delle persone, mi chiedo perchè il Comune non intervenga. Io e alcune mie amiche, assidue frequentatrici di quest’area, abbiamo già fatto diverse segnalazioni in comune, all’ufficio ambiente, ma pare che non ci ascoltino.

Foto 3 di 3





Infine vorrei segnalare anche il livello di sporcizia che invade l’area, con bidoni per la spazzatura pieni e che, a quanto pare, vengono svuotati raramente. Per non parlare poi dei mozziconi di sigaretta, dei fazzolettini e della sporcizia varia che possiamo trovare, invece, direttamente per terra.