Vado Ligure. Dopo le prima due sconfitte stagionali, con Prato e Firenze, le biancorosse tornano alla vittoria piegando Pontedera per 62-60 al termine di una partita che non sembravano voler vincere.

Incontro che inizia con le squadre che sembrano aver paura ad attaccarsi, ma sono le locali, grazie ad un mini parziale di 7-0 firmato Paleari-Zappatore sul finire del primo quarto, che riescono a chiudere i primi dieci minuti in vantaggio 15-14.

Nel secondo periodo le vadesi iniziano ad essere più attente; in attacco iniziano a giocare più in velocità, mentre in difesa rispettano le regole dettate dal coach prima del match; così, come per magia, piazzano un break importante e vanno negli spogliatoi in vantaggio 34-23.

Nella ripresa le ragazze di coach Dagliano escono dallo spogliatoio distratte e passive in difesa, affidandosi troppo al tiro e tornando a “camminare” in attacco, regalando così troppi contropiedi alle ragazze di coach Pianigiani. Le pappagalline tornano a complicarsi la vita e a fine terzo quarto si ritrovano in svantaggio 43-47.

Le biancorosse però sono brave a riaccendere la luce, tornando ad essere “ruvide” in difesa e giocare insieme in attacco trovando soluzioni sia dentro l’area che col tiro da fuori, riuscendo così a mettere di nuovo la testa avanti nel punteggio a quattro minuti dalla fine, vantaggio poi mantenuto fino alla sirena finale con il tabellone che recita 62-60.

“Partita che l’abbiamo resa complicata, ma brave che con carattere siamo riusciti a portare a casa la vittoria anche in chiave playoff vista la sconfitta della nostra diretta concorrente Prato sul campo di Florence” dicono i dirigenti vadesi.

Prossimo appuntamento per l’Amatori Savona: sabato 1 febbraio a Genova contro Pegli alle ore 18.

Il tabellino della partita valevole per la 15ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Basket Femminile Pontedera 62-60

(Parziali: 15-14; 34-23; 43-47)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignego 2, Picasso 3, Carbonell 4, Lanari ne, Leonardini 6, A. Dagliano 14, Paleari 16, Principi 1, Zappatore 12, Franchello, Vivalda 4, Pregliasco. All. R. Dagliano, ass. Cacace.

Basket Femminile Pontedera: Mbeng 4, Ricci 8, Graziani 6, Bartolini, Fabbri 21, Vilardi ne, Bernini 2, Dioum ne, Stefanini, Daddi 7, Di Salvo 12, Garbini ne. All. Pianigiani, ass. Tamberi.

Arbitri: Rigato (Rapallo) e Primavori (Carasco).