Ponente. L’Albenga-Carcare-Predosa esclusa dal nuovo bando di concessione del Mit. Lo ha reso noto questa mattina il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che ha ricevuto comunicazione dalla Regione Liguria di una lettera inviata dal Ministero, nella quale sarebbero state accolte le richieste per la Liguria meno una, appunto il nuovo collegamento autostradale richiesto a gran voce dal ponente ligure per superare l’emergenza infrastrutturale del territorio, allegerendo inoltre il traffico della A10.

“Altro che uscire dall’isolamento, al di là delle parole parlano i fatti e questa è la dimostrazione che il governo giallorosso snobba le nostre infrastrutture” afferma Vaccarezza, capogruppo di “Cambiamo”.

“L’opera è stata di fatto bocciata dal governo, insomma predicare bene e razzolare male…”.

E poi la stoccata ai parlamentari Dem della Liguria: “Sappiate che quando ai convegni o ad incontri istituzionali sentite parlare di nuove opere, investimenti e impegno per far uscire la Liguria dall’isolamento questo non è vero” aggiunge.

“Quando si leva l’audio e le parole, restano i fatti, appunto, e l’Albenga-Carcare-Predosa non è stata inserita nel nuovo bando, la nuova e attesa autostrada non è quindi una priorità di questo governo” conclude Vaccarezza.

Tra l’altro, l’Albenga-Carcare-Predosa è stata sollecitata dalle associazioni e categorie economiche del territorio, ieri l’inserimento dell’opera in un documento approvato dalla Consulta della Camera di Commercio.