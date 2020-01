Laigueglia. Questa mattina i ragazzi delle scuole elementari e medie di Laigueglia hanno ricevuto la visita dei Carabinieri della stazione locale. I militari si sono intrattenuti piacevolmente a parlare con gli studenti, discutendo, confrontatosi, ascoltato le domande e le curiosità sulle molteplici attività dell’Arma e sui servizi svolti.

Inoltre è stato proiettato un breve filmato dove sono state illustrate la nascita dell’istituzione, i reparti, soprattutto quelli speciali, come il Nas, i Ris, i Gis, e altri comandi di recente istituzione.

Con l’incontro di oggi ha preso il via il percorso di diffusione della legalità e della cultura civica che vede interessate le scuole della giurisdizione alassina, dove l’Arma dei Carabinieri incontrerà, come in passato, le scolaresche, alcune delle quali faranno visita nei reparti dove i Carabinieri sono presenti con le rispettive stazioni.