Finale Ligure. Inizio di stagione con il botto per la squadra giovanile dell’Asd RunRivieraRun che domenica 12 gennaio, al terzo Cross della Maddalena a Vessalico, in provincia di Imperia, ha schierato ed ottenuto grandissimi risultati con i suoi Kids, Young e Senior.

Nella gara della categoria Assoluta maschile si è imposto Alessio Trincheri davanti ad Ivan Cappelli, ambedue reduci dal primato personale sui 10 chilometri ottenuto la scorsa domenica alla Prom’ Classic di Nizza (34’14” per entrambi).

Nella categoria Ragazze ottimo secondo posto per Chiara Guarisco, all’esordio nella categoria, mentre tra gli Esordienti 10, in campo maschile, si è imposto nettamente il promettente Ludovico Trincheri, con buonissimi piazzamenti per Ettore Durante, Marco Zanchi e Luca Zanchi.

Una garanzia ed una realtà, ormai, quella dei giovani dell’Asd RunRivieraRun, in crescita sia di numero sia come risultati, non perdendo mai di vista che la socializzazione ed il benessere, impegnandosi e divertendosi con lo sport, sono l’obiettivo primario della società finalese.

“Un progetto, quello Kids e Young, nato dalla saldissima collaborazione tra l’Asd RunRivieraRun ed il Doria Nuoto Triathlon – commenta il presidente Luciano Costa – dove professionisti come Paolo Zunino, coach dei ragazzi, hanno saputo, con la loro professionalità e l’aiuto di genitori attenti ed entusiasti, raggiungere risultati attraverso l’allenamento, la passione e la buona educazione allo sport”.